Два человека арестованы за наркопреступление - один из них сотрудник полиции

06.09.2025 16:06





Двое граждан – Г.А., 1986 года рождения, и Г.Р., 1961 года рождения, арестованы за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также незаконную пересылку наркотических средств без цели получения материальной выгоды. Один из них является сотрудником полиции Вани.



Наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 17 лет.



«В ходе расследования установлено, что гражданин Г.А. незаконно приобрел и без цели получения материальной выгоды незаконно передал сотруднику Ванийского районного отдела полиции Имеретинского УМВД Г.Р. наркотическое средство, содержащее вещество «метадон», которое он также незаконно хранил.



В результате обыска в личных и жилых помещениях Г.Р. и Г.А. изъято в качестве вещественного доказательства наркотическое средство, содержащее вещество «метадон», – говорится в сообщении МВД.



По данным ведомства, расследование ведется по статье 260, части 1 и пункту «г» части 2 УК РФ, а также статье 260, части 7 и пункту «е» части 8 УК РФ.





