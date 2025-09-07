Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Поздно ночью в ресторане «Квеври» в Тбилиси произошла стрельба


07.09.2025   14:01


Вчера в ресторане «Квеври» произошла стрельба.

По существующей информации, произошедшее связано с финансовым спором между дольщиками ресторана. По распространенной информации, стрельбе предшествовало физическое противостояние. Инцидент произошел поздно ночью.

По данным «ТВ Пирвели», противостояние произошло между владельцем ресторана Зурабом Тибуа и Леваном Басландзе, который также является одним из дольщиков «Квеври». По той же информации, сначала он физически расправился с Тибуа, а затем выстрелил в неопределенном направлении.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве ВД, расследование ведется по статье 236 УК (незаконное приобретение-хранение- ношение оружия).


