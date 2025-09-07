|
|
|
Поздно ночью в ресторане «Квеври» в Тбилиси произошла стрельба
07.09.2025 14:01
Вчера в ресторане «Квеври» произошла стрельба.
По существующей информации, произошедшее связано с финансовым спором между дольщиками ресторана. По распространенной информации, стрельбе предшествовало физическое противостояние. Инцидент произошел поздно ночью.
По данным «ТВ Пирвели», противостояние произошло между владельцем ресторана Зурабом Тибуа и Леваном Басландзе, который также является одним из дольщиков «Квеври». По той же информации, сначала он физически расправился с Тибуа, а затем выстрелил в неопределенном направлении.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве ВД, расследование ведется по статье 236 УК (незаконное приобретение-хранение- ношение оружия).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна