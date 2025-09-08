Прокуратура предъявила двоим обвинение по факту сбыта фальшивых денег

08.09.2025 15:10





Прокуратура Грузии предъявила двум гражданам иностранного государства обвинение по факту сбыта фальшивых денег, осуществленное группой лиц по предварительному сговору. Указанную информацию распространяет прокуратура Грузии.



«Следствием, проведенным МВД Грузии и Следственной службой министерства финансов Грузии, было установлено, что в селе Лежбадини Марнеульского муниципалитета, в двух пунктах по обмену валюты, обвиняемым удалось сбыть 7 фальшивых купюр номиналом 500 евро, чем потерпевшим им был нанесен ущерб в размере 10 765 лари.



Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых 6 сентября. Им предъявлено обвинение по статье 212-й, часть 2-я, подпункты «А» и «В» Уголовного кодекса Грузии (хранение фальшивой валюты с целью сбыта и сбыт в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору), что в виде наказания предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы. На основании ходатайства прокуратуры суд уже избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.



С целью выявления подобных преступных фактов со стороны обвиняемых ведется следствие», - говорится в заявлении ведомства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





