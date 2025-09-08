МВД Грузии: по факту столкновения у штаба Каладзе начато расследование

08.09.2025 23:04





МВД Грузии заявило, что расследование по факту столкновения между митингующими и сторонниками «Грузинской мечты» у штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили началось по статье 126 Уголовного кодекса, которая подразумевает групповое насилие.



Правоохранительные органы проводят соответствующие следственные действия в связи с данным фактом.



«Противостояние между гражданами произошло во второй половине дня на проспекте Меликишвили, правоохранители приняли соответствующие меры, чтобы разрядить ситуацию и избежать дальнейшего обострения конфликта», — говорится в сообщении.



Напомним, поздно вечером 8 сентября у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка, столкновение между сторонниками партии власти и участниками антиправительственной акции протеста.



Участники акции протеста заявили, что они подверглись физическому насилию со стороны представителей молодежного крыла «Грузинской мечты» — они подъехали на машинах и в руках держали железные прутья.



«Когда мы приехали, полиции не было. Там находились только активисты и сторонники «Грузинской мечты»», — сказал один из участников митинга.





