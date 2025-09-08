Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД Грузии: по факту столкновения у штаба Каладзе начато расследование


08.09.2025   23:04


МВД Грузии заявило, что расследование по факту столкновения между митингующими и сторонниками «Грузинской мечты» у штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили началось по статье 126 Уголовного кодекса, которая подразумевает групповое насилие.

Правоохранительные органы проводят соответствующие следственные действия в связи с данным фактом.

«Противостояние между гражданами произошло во второй половине дня на проспекте Меликишвили, правоохранители приняли соответствующие меры, чтобы разрядить ситуацию и избежать дальнейшего обострения конфликта», — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 8 сентября у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка, столкновение между сторонниками партии власти и участниками антиправительственной акции протеста.

Участники акции протеста заявили, что они подверглись физическому насилию со стороны представителей молодежного крыла «Грузинской мечты» — они подъехали на машинах и в руках держали железные прутья.

«Когда мы приехали, полиции не было. Там находились только активисты и сторонники «Грузинской мечты»», — сказал один из участников митинга.


