Урсула фон дер Ляйен: Мы увидели беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы российскими дронами
10.09.2025 14:06
Сегодня мы увидели беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы российскими дронами, - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы увидели недальновидное и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и Европы, осуществленное более 10 российскими дронами. Европа заявляет о своей полной солидарности с Польшей», - заявила в своем выступлении в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, «посыл – ясен, и ответ Европы также должен быть ясным».
«Нам необходимо давление на Россию для того, чтобы она села за стол переговоров. Нам необходимо больше санкций. Вместе с партнерами мы уже работаем над 19-м пакетом санкций», - отметила президент Еврокомиссии.
