Премьер Чехии о российских БпЛА над Польшей: Россия испытывает НАТО

10.09.2025 16:06





Премьер Чехии Петр Фиала считает, что масштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками – не случайность, а свидетельствует о желании России испытать НАТО.



Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении в X.



Фиала выразил мнение, что ночное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками является испытанием оборонительных возможностей стран НАТО.



"Трудно поверить, что это была просто случайность. Режим Путина является угрозой для всей Европы и систематически тестирует, как далеко можно зайти... Очевидно, что Россия пытается нанести вред жителям других стран Европы", – отметил премьер, выразив солидарность с Польшей на фоне этих событий.



"Пожалуйста, держите в голове эту мысль – особенно сейчас, когда многие политики крайнего спектра пытаются убеждать вас, что Россия не враг и решением является разоружение", – подчеркнул Петр Фиала.



Он продолжил, что этот инцидент – очередной аргумент в пользу НАТО и больших инвестиций в оборону.



"Заявлять, что НАТО является агрессором и на армии надо экономить, когда российские дроны падают недалеко от наших границ – безответственно и опасно.... Все, кто говорит, что НАТО является агрессором, стремятся к ослаблению Чехии. Мы выступаем за сильную и безопасную Чехию, поэтому увеличиваем оборонные расходы", – добавил Фиала.



Отметим, в Чехии в начале октября состоятся парламентские выборы. Лидерами симпатий избирателей сейчас является популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша, который, в частности, хочет свернуть чешскую "снарядную инициативу" по поиску боеприпасов для Украины.



Премьер Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. Всего сбили три аппарата, которые идентифицировали как непосредственную угрозу.



Сообщается о падении БпЛА в селе недалеко от границы с Беларусью, в результате чего повреждены жилой дом и авто.



Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.





