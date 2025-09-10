Посол США в НАТО: Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО

10.09.2025 19:12





США защитят каждый сантиметр территории НАТО. Указанное заявление в социальной сети Х сделал посол США в НАТО Мэттью Уитакер.



»Мы стоим рядом с союзниками по НАТО на фоне нарушений воздушного пространства, и мы защитим каждый сантиметр территории альянса», - пишет Уитакер.



Он также разместил на своей странице заявление спикера Высшего штаба сил союзников в Европе Мартина О’Доннелла.



»Это первый случай, когда самолеты НАТО имели дело с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников.



НАТО, Высший штаб сил союзников в Европе, все операции командования союзников готовы защитить каждый километр территории НАТО, в том числе и наше воздушное пространство,» – заявил О’Доннелл.





