|
|
|
Посол США в НАТО: Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО
10.09.2025 19:12
США защитят каждый сантиметр территории НАТО. Указанное заявление в социальной сети Х сделал посол США в НАТО Мэттью Уитакер.
»Мы стоим рядом с союзниками по НАТО на фоне нарушений воздушного пространства, и мы защитим каждый сантиметр территории альянса», - пишет Уитакер.
Он также разместил на своей странице заявление спикера Высшего штаба сил союзников в Европе Мартина О’Доннелла.
»Это первый случай, когда самолеты НАТО имели дело с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников.
НАТО, Высший штаб сил союзников в Европе, все операции командования союзников готовы защитить каждый километр территории НАТО, в том числе и наше воздушное пространство,» – заявил О’Доннелл.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна