МВД задержало трех человек после столкновений у штаба «Грузинской мечты» в Тбилиси

10.09.2025 21:04





В рамках расследования, начатого в связи с событиями 8-9 сентября на проспекте Меликишвили в Тбилиси, МВД задержало трёх человек, сообщает ведомство.



По обвинению в групповом насилии задержаны З.М., 1965 года рождения, и И.Б., 2003 года рождения, а И.Д. 2002 года рождения задержан по обвинению в повреждении или уничтожении имущества.



«В ходе расследования доказательствами установлено, что задержанные З.М. и И.Б. 8 сентября во время акции протеста на проспекте Меликишвили применили физическое насилие к участникам акции протеста. Что касается И.Д. — он повредил предвыборный баннер кандидата в мэры Тбилиси от партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» на проспекте Меликишвили.



МВД призывает всех лиц, имеющих соприкосновение с данными фактами, сотрудничать со следствием и явиться по вызову в соответствующее подразделение МВД.



«МВД продолжает проводить интенсивные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершенным противоправным деяниям. По каждому факту нарушения закона последует соответствующее правовое реагирование со стороны правоохранительных органов», – говорится в заявлении МВД.



В «Грузинской мечте» позже заявили, что расценивают действия протестующих как нападение на их предвыборный штаб. Их оппоненты тем временем говорят о «титушках» и насилии, устроенном по поручению властей.





