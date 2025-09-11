|
|
|
В Румынии пройдут учения НАТО, имитирующие нападение на союзника
11.09.2025 16:53
«В Румынии пройдут учения НАТО, в рамках которых будет смоделировано нападение на союзника», — об этом сообщает румынская медиа.
По данным СМИ, в данных военных учениях примут участие пять тысяч военнослужащих. Отмечается, что манёвры также будут включать моделирование оказания помощи со стороны членов Североатлантического альянса.
По информации местных изданий, первые иностранные военнослужащие прибудут в Румынию 15 сентября. В течение месяца в страну будут переброшены бронемашины и танки.
Учения пройдут в военных частях, расположенных в нескольких городах. В них, помимо румынских военнослужащих, примут участие военные из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Предполагается, что они останутся в Румынии до конца ноября.
Как отмечают СМИ, в Румынии считают, что эти учения имеют большое значение для будущего восточного фланга.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна