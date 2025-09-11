Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Румынии пройдут учения НАТО, имитирующие нападение на союзника


11.09.2025   16:53


«В Румынии пройдут учения НАТО, в рамках которых будет смоделировано нападение на союзника», — об этом сообщает румынская медиа.

По данным СМИ, в данных военных учениях примут участие пять тысяч военнослужащих. Отмечается, что манёвры также будут включать моделирование оказания помощи со стороны членов Североатлантического альянса.

По информации местных изданий, первые иностранные военнослужащие прибудут в Румынию 15 сентября. В течение месяца в страну будут переброшены бронемашины и танки.

Учения пройдут в военных частях, расположенных в нескольких городах. В них, помимо румынских военнослужащих, примут участие военные из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Предполагается, что они останутся в Румынии до конца ноября.

Как отмечают СМИ, в Румынии считают, что эти учения имеют большое значение для будущего восточного фланга.


