СГБ задержала еще одного члена ЕНД, бывшего главпрокурора Муртаза Зоделава


11.09.2025   16:56


В здание Службы государственной безопасности доставили еще одного члена «ЕНД», бывшего главного прокурора Грузии и экс-депутата парламента, Муртаза Зоделава.

На данный момент неизвестно, в каком статусе находится Зоделава в здании СГБ.

Ранее Муртаз Зоделава прокомментировал задержание Левана Хабеишвили и сказал, что ответ на все это должен быть дан 4 октября.

«Сейчас столько каскадов этого беззакония и вообще, распущенности, что на все нужно ответить 4 октября. Вот все, кто есть, женщина, мужчина, народ, монах, все должны собраться с силами и 4 октября должны дать такой ответ на все это», - заявил Зоделава.


