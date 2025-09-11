|
|
|
СГБ задержала еще одного члена ЕНД, бывшего главпрокурора Муртаза Зоделава
11.09.2025 16:56
В здание Службы государственной безопасности доставили еще одного члена «ЕНД», бывшего главного прокурора Грузии и экс-депутата парламента, Муртаза Зоделава.
На данный момент неизвестно, в каком статусе находится Зоделава в здании СГБ.
Ранее Муртаз Зоделава прокомментировал задержание Левана Хабеишвили и сказал, что ответ на все это должен быть дан 4 октября.
«Сейчас столько каскадов этого беззакония и вообще, распущенности, что на все нужно ответить 4 октября. Вот все, кто есть, женщина, мужчина, народ, монах, все должны собраться с силами и 4 октября должны дать такой ответ на все это», - заявил Зоделава.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна