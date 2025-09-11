СГБ задержала еще одного члена ЕНД, бывшего главпрокурора Муртаза Зоделава

В здание Службы государственной безопасности доставили еще одного члена «ЕНД», бывшего главного прокурора Грузии и экс-депутата парламента, Муртаза Зоделава.



На данный момент неизвестно, в каком статусе находится Зоделава в здании СГБ.



Ранее Муртаз Зоделава прокомментировал задержание Левана Хабеишвили и сказал, что ответ на все это должен быть дан 4 октября.



«Сейчас столько каскадов этого беззакония и вообще, распущенности, что на все нужно ответить 4 октября. Вот все, кто есть, женщина, мужчина, народ, монах, все должны собраться с силами и 4 октября должны дать такой ответ на все это», - заявил Зоделава.





