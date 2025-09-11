СГБ подтверждает, что помимо Левана Хабеишвили задержан и Муртаз Зоделава

По пояснению Службы государственной безопасности, вместе с председателем политсовета «Национального движения» Леваном Хабеишвили задержан и политик Муртаз Зоделава.



Как пояснили на брифинге в СГБ, Муртаз Зоделава пытался скрыться, в ходе чего оказал физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и применил к одному из них насилие.



«При задержании Левана Хабеишвили вместе с ним был задержан Муртаз Зоделава, которому Хабеишвили при задержании дал свой мобильный телефон. Зоделава, чтобы спрятать телефон, пытался бежать, в ходе чего оказал физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и применил к одному из них насилие. Его действия квалифицированы по статье 353 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет», — сообщили в СГБ.





