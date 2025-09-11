Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ подтверждает, что помимо Левана Хабеишвили задержан и Муртаз Зоделава


11.09.2025   17:54


По пояснению Службы государственной безопасности, вместе с председателем политсовета «Национального движения» Леваном Хабеишвили задержан и политик Муртаз Зоделава.

Как пояснили на брифинге в СГБ, Муртаз Зоделава пытался скрыться, в ходе чего оказал физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и применил к одному из них насилие.

«При задержании Левана Хабеишвили вместе с ним был задержан Муртаз Зоделава, которому Хабеишвили при задержании дал свой мобильный телефон. Зоделава, чтобы спрятать телефон, пытался бежать, в ходе чего оказал физическое сопротивление сотрудникам Антикоррупционного агентства и применил к одному из них насилие. Его действия квалифицированы по статье 353 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет», — сообщили в СГБ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна