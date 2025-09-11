США отрепетировали бомбовые удары вблизи российской границы в Арктике

11.09.2025 19:12





Американский стратегический бомбардировщик B-2 провел испытания противокорабельного вооружения на севере Норвегии, всего в нескольких сотнях километров от российской границы в Арктике. Как пишет Newsweek, 3 сентября самолет отработал сброс высокоточных бомб в Норвежском море у острова Аннёйя. Учения проходили одновременно с операцией военно-морской группы США и их союзников по НАТО в Баренцевом море, где, как отмечает издание, за передвижениями кораблей альянса следили российские военные.



Согласно данным ВВС США, B-2 применил модифицированные управляемые боеприпасы QUICKSINK, предназначенные для поражения надводных целей. Для испытаний использовались два типа вооружения — 500-фунтовая бомба GBU-38 и 2000-фунтовая GBU-31. Новая система оснащена головкой самонаведения, что позволяет поражать как неподвижные, так и движущиеся морские цели. В Исследовательской лаборатории ВВС США заявили, что QUICKSINK обеспечивает «недорогую возможность уничтожения кораблей с воздуха», создавая эффект, сравнимый с применением торпед, но с большей скоростью и на более обширных территориях.



Норвежские военные задействовали для операции четыре истребителя F-35 и патрульный самолет P-8, а также опубликовали фотографии испытаний. На одном из снимков, сделанных с подводной лодки, зафиксирован момент попадания боеприпаса в цель — надводный корабль. Издание The War Zone уточнило, что сброшенной бомбой был вариант GBU-31.



Как отмечает Newsweek, маневр стал частью наращивания американских возможностей противостояния морским угрозам со стороны России и Китая — обладателя крупнейшего в мире флота по числу кораблей. Издание также указывает, что в США активно развивают программы по созданию новых противокорабельных ракет и модернизированных бомб, подобных QUICKSINK.



Испытание в Норвегии стало уже третьим для этого типа вооружения на B-2: ранее 2000-фунтовый вариант бомбы применялся во время военно-морских учений на Гавайях в июле 2024 года, а 500-фунтовый — во Флориде. ВВС США заявили, что миссия не только подтвердила эффективность боеприпасов, но и продемонстрировала ключевые преимущества самого бомбардировщика — скрытность, дальность и гибкость в применении вооружений.





