Франция отправит истребители Rafale для защиты восточного фланга НАТО и Польши

12.09.2025 09:56





По заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона, Франция приняла решение о размещении 3 истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.



«После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши я принял решение о размещении 3 истребителей Rafale для того, чтобы мы, вместе с нашими союзниками, внесли свой вклад в защиту воздушного пространства Польши и восточного фланга Польши. Указанное обещание я дал вчера премьер-министру Польши», - пишет в социальной сети Макрон.



По его словам, он обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который также принимает участие в защите восточного фланга альянса.



«Безопасность европейского континента – наш главный приоритет. Мы не сдадимся перед растущим запугиванием России», - пишет президент Франции.





