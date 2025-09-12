СГБ утверждает, что гексоген везли в тбилисский район Авлабари

12.09.2025 16:46





Стали известны новые детали расследования по делу о взрывчатом веществе, ввезённом в Грузию из Украины. Об этом сегодня сообщили на брифинге, проведённом в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Как было отмечено на брифинге, несмотря на то что один из задержанных в своём признании указывает конечным пунктом назначения взрывчатки Российскую Федерацию, согласно оперативным материалам, на данном этапе выявлена только одна конечная локация — жилой дом, расположенный в районе Авлабари в Тбилиси.



«Как вам известно, были задержаны два гражданина Украины, у которых было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества »гексоген». Установлено, что данное вещество было ввезено в Грузию через территорию Румынии, Болгарии и Турции. В течение полутора суток после задержания подозреваемых были проведены дополнительные следственные и оперативные действия, из которых выяснилось, что водителю грузового автомобиля марки Mercedes на территории Украины взрывчатку передали сотрудники украинской спецслужбы, так называемой «СБУ», что также подтверждается показаниями одного из задержанных. Ему сказали, что он должен доставить это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному этими сотрудниками.



Несмотря на то, что задержанный в своих показаниях указывает конечной целью доставки взрывчатого вещества Российскую Федерацию — по его словам, там планировалась организация так называемой операции «Паутина 2», — в материалах следствия и других оперативных данных на данном этапе фигурирует только одно конечное место: жилой дом, расположенный в районе Авлабари, Тбилиси.



Именно поэтому, наряду с другими версиями, следствие активно работает над выяснением, существует ли связь между этим фактом и выборами, запланированными на 4 октября, а также с озвученными радикальными группами планами, связанными с этими выборами.



Служба государственной безопасности продолжит информировать общественность по данному делу, поскольку считаем, что обнародование той части информации, которую грузинские спецслужбы могут раскрыть, имеет важное значение в целях предотвращения угроз национальной безопасности»», — говорится в заявлении СГБ.



На основании полученной оперативной информации Служба государственной безопасности Грузии и министерство внутренних дел задержали двух граждан Украины в результате проведённых оперативных и следственных действий.





