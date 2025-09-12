За сутки в Грузии по обвинению в наркопреступлениях задержаны 42 человека

В течение последних 24 часов Министерство внутренних дел провело по всей стране полицейскую операцию, в ходе которой по обвинению в наркопреступлениях задержаны 42 человека, заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



«Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. На основании постановления суда проведены скрытые следственные действия, включая аудио и видеозапись, которые подтвердили, что большинство задержанных были вовлечены в схему сбыта наркотиков.



Наркопреступники размещали наркотические вещества в определённых местах для последующей реализации и направляли информацию об этом заинтересованным лицам через интернет-приложение. Также установлено, что задержанные получали наркотики различными способами.



Правоохранительные органы изъяли особо крупные партии различных наркотических веществ, которые планировалось реализовать на «чёрном рынке». Изъятые вещества включают: героин, кокаин, альфа-PVP, бупренорфин, субоксон, метадон, кетамин, мефедрон, MDMA, марихуану и другие.



Совершённые задержанными преступления предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — заявил Дарахвелидзе.





