Гражданин Украины утверждает, что вез гексоген в Батуми, хотя не знал о содержимом груза

12.09.2025 17:41





По словам адвоката, гражданин Украины Михаило Скурбский, задержанный по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатого вещества, утверждает, что предметы ему передали двое мужчин в военной форме, однако он не знал, что это было.



«Он работал, у него был грузовик. Двое мужчин в военной форме подошли к нему и попросили вывезти какие-то вещи. Ему было неизвестно, что именно находилось внутри. Ему сказали, что на месте его встретит человек и заберёт. Именно во время передачи этой коробки в Батуми обоих задержали. Он признаёт, что не знал, что это было, и поэтому не должен был брать», — заявила Дали Барбакадзе.



По словам адвоката, Михаило Скурбский говорит, что не знал тех людей, которые передали ему вещи.



«Я их не знал, просто они служили в Вооружённых силах Украины и, показав удостоверение личности, передали груз из Украины транзитом через Турцию. В Батуми его должен был встретить человек, который забрал бы эти коробки. Больше ничего он не знает. Он часто путешествует, работает транзитным водителем, ему часто приходится приезжать, привозить определённые предметы и возвращаться обратно», — сказала Дали Барбакадзе.



Журналисты спросили у Дали Барбакадзе, привёз ли её подзащитный вещи за вознаграждение, на что она ответила, что о деньгах речь не шла.



«Нет, о деньгах речь не шла. Они были в форме, и он не смог им отказать. Насколько я знаю от коллеги, второй задержанный пользуется правом на молчание», — отметила Дали Барбакадзе.



Служба государственной безопасности Грузии и Министерство внутренних дел задержала двух граждан Украины в результате проведённых оперативных и следственных мероприятий.



Как было отмечено на брифинге в СГБ 11 сентября, 10 сентября текущего года грузовой автомобиль марки MERCEDES-BENZ с украинскими номерами, следовавший из Украины в направлении Грузии через Румынию и Болгарию, пересёк государственную границу из Турции через таможенно-пропускной пункт «Сарпи». В результате его остановки и проверки в автомобиле были обнаружены тщательно замаскированные тайники, в которых находилось 2,4 килограмма взрывчатого вещества — «гексоген».



Согласно информации СГБ, по оперативным материалам конечным местом назначения ввезённого из Украины взрывчатого вещества являлся один из жилых домов в тбилисском районе Авлабари.





