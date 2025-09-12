В Тбилиси задержан бухгалтер школы, присвоивший более 2,1 млн лари

Бухгалтер «Шестой авторской школы» в Тбилиси задержан по обвинению в присвоении более 2,1 млн лари ($803,7 тыс.) из средств образовательного учреждения. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



Располагая доступом к интернет-банку учреждения, бухгалтер переводил деньги на свои счета, указывая в назначении «зарплата» и «аванс по зарплате». Часть средств он проиграл в казино.



Задержанному предъявили обвинения в «незаконном присвоении чужого имущества, находившегося в законном владении присвоившего его лица, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.



Прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения.





