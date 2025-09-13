СГБ будет расследовать возможную причастность Бачо Ахалая к ввозу «Гексогена» из Украины в Грузию

13.09.2025 15:11





Служба государственной безопасности заявила, что будет расследовать возможную причастность Бачо Ахалая к ввозу взрывчатого вещества «Гексоген» из Украины в Грузию.



«СГБ не упоминала Бачану Ахалая, однако события, связанные с ним в последние часы, представляют для нас интерес и являются предметом изучения», — заявили в ведомстве.



Согласно имеющимся данным, бывший министр обороны Бачо Ахалая может быть причастен к ввозу «Гексогена» в Грузию.



Для справки, СГБ задержала двух граждан Украины по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным СГБ, 10 сентября грузовик марки Mercedes-Benz с украинскими номерными знаками пересек государственную границу из Украины в Грузию через территорию Румынии и Болгарии и въехал в страну через таможенный пункт «Сарпи». В результате остановки и досмотра в автомобиле было обнаружено 2,4 килограмма взрывчатого вещества «Гексоген», спрятанного в тщательно замаскированных отсеках.



Задержанные граждане Украины приговорены судом к лишению свободы.







