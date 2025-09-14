Кит Келлог: Россия больше не сможет добиться победы в войне против Украины

14.09.2025 11:06





«Россия больше не сможет добиться победы в войне против Украины», – об этом заявил специальный представитель США Кит Келлог, выступая на 21-й ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии».



По словам Келлога, украинцы обладают моральным преимуществом по сравнению с Россией.



Спецпредставитель США отметил, что украинцы стали мировыми лидерами в производстве беспилотных аппаратов и значительно обогнали Соединённые Штаты. Несмотря на это, Келлог уверен, что дипломатическая стратегия президента США Дональда Трампа способна завершить войну.



«Несмотря на то, что у России сильная армия, она не настолько мощная, как сами россияне нас убеждают. Украинцам уже удалось существенно ослабить военную силу Российской Федерации, и, соответственно, о поражении Украины речь больше не идёт. Президент Трамп верит в дипломатию один на один. Даже если люди ненавидят друг друга, с ними нужно разговаривать и искать пути понимания. Возможно, это вам не понравится, но от попыток нельзя отказываться», – заявил Кит Келлог.



По его словам, полное прекращение поддержки России со стороны Китая привело бы к очень быстрому прекращению агрессии против Украины.



«Россия сейчас стала младшим партнёром Китая. Сегодня можно сказать, что Китай имеет экономическое преимущество по сравнению с Россией, а также военное и даже историческое. Более того, если Китай полностью прекратит оказывать помощь России, эта война закончится уже завтра», – отметил Кит Келлог.







