В Тбилиси и регионах сотрудниками полиции изъяты огнестрельного оружие и боеприпасы


14.09.2025   11:25


В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время сотрудниками Центральной криминальной полиции города Тбилиси, Патрульной полиции, департаментов полиции Аджарии, Имерети, Самегрело-Земо Сванети, в Тбилиси и регионах было изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы и задержано 7 человек. Указанную информацию распространяет МВД Грузии.

По сводкам ведомства, по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны: Т. Ж. 1980 г. р., Г. З. 1977 г. р., В. А. 1987 г. р., К. Б. 1970 г. р. и ранее судимые: П. К. 1975 г. р., Г. А. 1977 г. р. и Г. Г. 1986 г. р.

«В качестве наказания за указанное преступление предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

В результате личного досмотра, обысков в автомобилях и домах обвиняемых в качестве вещественных доказательств было изъято огнестрельного оружие разного типа, в том числе револьверы и пистолеты, ручная граната, боевые патроны и обоймы.

Следствие ведется по статье 326-й Уголовного кодекса Грузии»,- говорится в заявлении.


