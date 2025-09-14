14 человек задержаны за наркопреступления

Сотрудники Центральной криминальной полиции МВД, Патрульной полиции, Тбилисского, Рача-Лечхумского, Кахетинского и Имеретинского управлений полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, задержали 14 человек.



Данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет. По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, содействии их сбыту, незаконном ввозе на территорию Грузии, незаконном посеве, выращивании растений, содержащих наркотические средства, и сбыте психотропных веществ задержаны:



Г.Т., 2004 г.р., А.К., 1970 г.р., М.О., 1983 г.р., Б.Л., 1976 г.р., Г.Н., 1995 г.р., Б.М., 2002 г.р., Иностранные граждане: О.Ж., 2000 г.р., Э.К., 1986 г.р., М.Ж., 1999 г.р., а также лица, ранее судимые: М.Б., 1983 г.р., Г., 1976 г.р., Л.Ш., 1968 г.р., К.Г., 2007 г.р., А.Ж.



Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в жилых и нежилых помещениях задержанных по обвинению в незаконном обороте наркотиков также изъяли в указанных ими местах различные виды наркотических средств в особо крупном размере, в том числе «Метадон», «Суботекс», «Бупренорфин», «Альфа-ПВП», «Лирику», «Сушёную марихуану» и «Растительный каннабис».



В результате проведенных следственных действий в жилых помещениях задержанных изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, электронные весы и клейкая лента.



Расследование ведётся по статьям 260, 260-4, 262-1 и 265-11 Уголовного кодекса.





