В Тбилисском аэропорту правоохранители изъяли до 20 килограммов марихуаны
15.09.2025 11:34
Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД и Департамента таможни Службы доходов Министерства финансов в результате совместных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в наркопреступлении гражданку иностранного государства И.С., 1988 года рождения.
Ей предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере, а также в незаконном ввозе в Грузию наркотического средства в особо крупном размере.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного заключения.
Правоохранители при проверке багажа обвиняемой в Тбилисском международном аэропорту изъяли в качестве вещественного доказательства 19 килограммов 400 граммов наркотического средства «марихуана», расфасованного в 34 упаковки.
Следствие ведётся по части 3, пункту «а» статьи 260 и части 4, пункту «а» статьи 262 Уголовного кодекса.
