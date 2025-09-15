|
В Кадетском военном лицее состоялось юбилейное мероприятие
15.09.2025 11:57
В Кутаиси, в Кадетском военном лицее имени генерала Гиорги Квинитадзе, состоялось мероприятие, посвящённое 15-летнему юбилею учебного заведения и началу нового учебного года.
Перед личным составом выступили министр обороны Грузии Иракли Чиковани, командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Гиорги Матиашвили и директор лицея, полковник Малхаз Голетиани. Руководители ведомства поздравили представителей лицея, кадетов и их семьи с юбилеем и началом нового учебного года.
В мероприятии приняли участие государственный уполномоченный в Имерети Леван Залкалиани, руководители оборонного ведомства, митрополит Кутаисский и Гаенати Иоанэ, представители местных властей, а также семьи кадетов.
Министр обороны отметил, что поддержка образования будущих военных является приоритетом правительства. По его словам, министерство продолжит оказывать поддержку лицею и обеспечивать кадетов лучшими условиями проживания и обучения. С этой целью на территории Кадетского военного лицея ведётся строительство нового казарменного корпуса.
Кадеты первого курса зачитали «Кадетский символ веры». Участники мероприятия почтили память погибших за единство Грузии и при исполнении служебного долга.
Преподаватели лицея и военнослужащие были награждены медалями, скульптурой генерала Гиоргия Квинитадзе, благодарственными грамотами и ценными подарками.
В Кадетский военный лицей ученики принимаются на конкурсной основе. Школьники, завершающие в этом году девятый класс, должны пройти регистрацию, медицинское обследование и сдать экзамены по общим навыкам и математике.
