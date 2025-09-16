МВД Грузии: мужчина задержан во время протестного шествия за ношение оружия

16.09.2025 11:34





МВД Грузии сообщает, что 15 сентября во время проевропейского протестного шествия мужчина 2009 года рождения был задержан за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.



Речь идет об инциденте на улице Бесики, где, как отмечает ведомство, около 30 активистов вступили в словесную перепалку с несколькими гражданами, один из них продемонстрировал пистолет, из-за чего двое участников митинга погнались за ним.



По данным МВД, указанное лицо вошло в кафе недалеко от улицы Бесики, где активисты связали его и изъяли оружие, которое, согласно первоначальной экспертизе, вероятно, является пневматическим пистолетом.



Если это подтвердится, преступление предусматривает лишение свободы сроком на 7 лет.



«Упомянутый человек вошел в кафе на улице Бесики, где активисты связали его и изъяли оружие, которое, согласно первоначальному осмотру, вероятно, является пневматическим пистолетом. Указанное лицо и изъятое оружие были переданы сотрудникам патрульной полиции. В случае подтверждения, преступление предусматривает лишение свободы сроком на 7 лет», — говорится в информации.



Активисты сообщили, что на улице Бесики к участникам протеста подошёл вооружённый мужчина. По их словам, позже его вывела полиция. При этом рядом с ним находились до пяти человек.



Активист Лаша Джанджгава также опубликовал видео и отметил: «Это второй, кто был вместе с тем вооружённым».



По словам очевидцев, в инциденте участвовали несколько человек, и полиция вывела их с места происшествия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





