|
|
|
В Тбилисской прокуратуре созданы два новых структурных подразделения
16.09.2025 11:36
В Тбилисской прокуратуре созданы два новых структурных подразделения:
▪️ Управление по делам о мошенничестве.
Оно будет осуществлять процессуальное руководство расследованиями, проводимыми в Департаменте полиции Тбилиси МВД, в частности в подразделении по борьбе с мошенничеством. Управление также займётся поддержкой гособвинения в судах по соответствующим уголовным делам.
В нём будут работать прокуроры с опытом надзора за расследованиями мошенничества и ведения судебных процессов по таким делам.
▪️ Управление по делам несовершеннолетних.
Это подразделение будет курировать расследования, проводимые в Главном управлении по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси МВД. Его сотрудники специализированные прокуроры в области ювенальной юстиции также будут поддерживать гособвинение в судах по делам, связанным с несовершеннолетними.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна