В Тбилисской прокуратуре созданы два новых структурных подразделения:



▪️ Управление по делам о мошенничестве.



Оно будет осуществлять процессуальное руководство расследованиями, проводимыми в Департаменте полиции Тбилиси МВД, в частности в подразделении по борьбе с мошенничеством. Управление также займётся поддержкой гособвинения в судах по соответствующим уголовным делам.



В нём будут работать прокуроры с опытом надзора за расследованиями мошенничества и ведения судебных процессов по таким делам.



▪️ Управление по делам несовершеннолетних.



Это подразделение будет курировать расследования, проводимые в Главном управлении по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси МВД. Его сотрудники специализированные прокуроры в области ювенальной юстиции также будут поддерживать гособвинение в судах по делам, связанным с несовершеннолетними.





