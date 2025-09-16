Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилисской прокуратуре созданы два новых структурных подразделения


16.09.2025   11:36


В Тбилисской прокуратуре созданы два новых структурных подразделения:

▪️ Управление по делам о мошенничестве.

Оно будет осуществлять процессуальное руководство расследованиями, проводимыми в Департаменте полиции Тбилиси МВД, в частности в подразделении по борьбе с мошенничеством. Управление также займётся поддержкой гособвинения в судах по соответствующим уголовным делам.

В нём будут работать прокуроры с опытом надзора за расследованиями мошенничества и ведения судебных процессов по таким делам.

▪️ Управление по делам несовершеннолетних.

Это подразделение будет курировать расследования, проводимые в Главном управлении по делам несовершеннолетних Департамента полиции Тбилиси МВД. Его сотрудники специализированные прокуроры в области ювенальной юстиции также будут поддерживать гособвинение в судах по делам, связанным с несовершеннолетними.


