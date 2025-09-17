|
Кто арестован по делу об отмывании 625 миллионов? - эксклюзив «ТВ Пирвели
17.09.2025 13:29
«ТВ Пирвели» установила компанию, глава которой был арестован по обвинению в отмывании денег. Прокуратура обвиняет 49-летнего владельца компании «Фини» Каху Которашвили в отмывании 625 миллионов долларов и 35 миллионов евро.
«ТВ Пирвели также стало известно, что следствие ждет, когда задержанный назовет имена людей, которые отмыли через него миллионы. Выясняется, что задержанный и его компания были использованы для этой схемы, в то время как более миллиарда лари принадлежали другому лицу.
«ТВ Пирвели посетила офис компании, о которой идет речь, но обнаружила его закрытым. Работающие поблизости люди подтверждают, что в офисе был проведен обыск.
По данным прокуратуры, один человек был задержан за легализацию незаконных доходов в размере 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро. По их данным, в 2022–2024 годах под видом пункта обмена валюты определённая группа выдавала в банках ввезённую наличность за «легальные доходы», минуя таможню, и вводила её в экономический оборот.
Примечательно, что следственные органы даже не обнародовали инициалы арестованных. Видеозаписи задержания также не были опубликованы.
