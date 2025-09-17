Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кто арестован по делу об отмывании 625 миллионов? - эксклюзив «ТВ Пирвели


17.09.2025   13:29


«ТВ Пирвели» установила компанию, глава которой был арестован по обвинению в отмывании денег. Прокуратура обвиняет 49-летнего владельца компании «Фини» Каху Которашвили в отмывании 625 миллионов долларов и 35 миллионов евро.

«ТВ Пирвели также стало известно, что следствие ждет, когда задержанный назовет имена людей, которые отмыли через него миллионы. Выясняется, что задержанный и его компания были использованы для этой схемы, в то время как более миллиарда лари принадлежали другому лицу.

«ТВ Пирвели посетила офис компании, о которой идет речь, но обнаружила его закрытым. Работающие поблизости люди подтверждают, что в офисе был проведен обыск.

По данным прокуратуры, один человек был задержан за легализацию незаконных доходов в размере 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро. По их данным, в 2022–2024 годах под видом пункта обмена валюты определённая группа выдавала в банках ввезённую наличность за «легальные доходы», минуя таможню, и вводила её в экономический оборот.

Примечательно, что следственные органы даже не обнародовали инициалы арестованных. Видеозаписи задержания также не были опубликованы.


