МВД арестовало человека, разыскиваемого с 2004 года

17.09.2025 14:06





По данным МВД, арестован человек, разыскиваемый за различные преступления с 2004 года. В частности, задержанный разыскивался по обвинениям в умышленном причинении вреда здоровью и совершении действий сексуального характера.



«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управлений полиции Квемо Картли и Патрульной полиции МВД задержан И.А., 1987 года рождения, разыскиваемый за совершение ряда преступлений.



Задержанный И.А. разыскивался правоохранительными органами с 2004 года по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера.



Сотрудники правоохранительных органов задержали осужденного в Тбилисском международном аэропорту при попытке пересечения границы по паспорту, выданному на чужое имя.



Обвиняемый переведен в исправительное учреждение», — говорится в сообщении МВД.





