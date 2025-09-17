Арестован олимпийский чемпион Зураб Звиадаури

Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури арестован. Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в МВД.



По данным МВД, Звиадаури задержан по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



По данным ведомства, Звиадаури был арестован в Тбилиси.





