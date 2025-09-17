Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Арестован олимпийский чемпион Зураб Звиадаури


17.09.2025   14:47


Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури арестован. Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в МВД.

По данным МВД, Звиадаури задержан по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.

По данным ведомства, Звиадаури был арестован в Тбилиси.


