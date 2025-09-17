|
|
|
Арестован олимпийский чемпион Зураб Звиадаури
17.09.2025 14:47
Олимпийский чемпион Зураб Звиадаури арестован. Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в МВД.
По данным МВД, Звиадаури задержан по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
По данным ведомства, Звиадаури был арестован в Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна