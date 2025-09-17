МВД Грузии: В Тбилиси изъято до 12 000 таблеток «экстази» и большое количество других наркотиков

17.09.2025 15:14





По информации ведомства, в результате двух спецопераций, проведенных в Тбилиси, изъято особо крупное количество наркотических средств.



Как заявил на брифинге в ведомстве директор департамента полиции Тбилиси Важа Сирадзе, в результате оперативных и следственных мероприятий задержаны два человека – ранее многократно судимый гражданин Грузии Дж.Г., 1959 года рождения, и гражданин Латвии Э.К., 1979 года рождения.



При личном досмотре обвиняемых и обыске их временных жилищ правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств: около 12 000 таблеток экстази, 520 таблеток суботекса, кокаин, МДМА, марихуану.



Также материалы для расфасовки наркотических средств, электронные весы, клейкие ленты и, предположительно, денежные средства, полученные от реализации наркотиков.



Следствие ведется по ч. 6 ст.260 УК, что подразумевает незаконное приобретение-хранение-перевозку-пересылку-реализацию наркотического средства в особо крупном размере и предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.



«Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков. Правоохранители в этом направлении работают в интенсивном режиме по всей стране», – заявил Важа Сирадзе.





