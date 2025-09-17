Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прокуратура Грузии: По обвинению в отмывании денег задержан Каха Которашвили


17.09.2025   19:38


Прокуратура Грузии сообщает, что судебный процесс над Кахой Которашвили, задержанным по обвинению в отмывании 625 млн $ и 35 миллионов евро, состоится вечером.

На суде будет избрана мера пресечения в отношении Которашвили.

Прокуратура требует применения в отношении него самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Позиция защиты неизвестна.

Напомним, обвиняемым является 49-летний владелец компании FIN. Эта компания расположена по адресу Тамар Мепе №32 в Тбилиси и является пунктом обмена валюты.

По данным прокуратуры, одно лицо было задержана по факту легализации незаконных доходов в размере 624 млн $ и 35 млн евро. В 2022-2024 годах под видом обмена валюты часть наличной валюты ввозилась в банки в обход таможни.


