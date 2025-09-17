|
|
|
Прокуратура Грузии: По обвинению в отмывании денег задержан Каха Которашвили
17.09.2025 19:38
Прокуратура Грузии сообщает, что судебный процесс над Кахой Которашвили, задержанным по обвинению в отмывании 625 млн $ и 35 миллионов евро, состоится вечером.
На суде будет избрана мера пресечения в отношении Которашвили.
Прокуратура требует применения в отношении него самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Позиция защиты неизвестна.
Напомним, обвиняемым является 49-летний владелец компании FIN. Эта компания расположена по адресу Тамар Мепе №32 в Тбилиси и является пунктом обмена валюты.
По данным прокуратуры, одно лицо было задержана по факту легализации незаконных доходов в размере 624 млн $ и 35 млн евро. В 2022-2024 годах под видом обмена валюты часть наличной валюты ввозилась в банки в обход таможни.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна