Прокуратура Грузии: По обвинению в отмывании денег задержан Каха Которашвили

Прокуратура Грузии сообщает, что судебный процесс над Кахой Которашвили, задержанным по обвинению в отмывании 625 млн $ и 35 миллионов евро, состоится вечером.



На суде будет избрана мера пресечения в отношении Которашвили.



Прокуратура требует применения в отношении него самой строгой меры пресечения — заключения под стражу. Позиция защиты неизвестна.



Напомним, обвиняемым является 49-летний владелец компании FIN. Эта компания расположена по адресу Тамар Мепе №32 в Тбилиси и является пунктом обмена валюты.



По данным прокуратуры, одно лицо было задержана по факту легализации незаконных доходов в размере 624 млн $ и 35 млн евро. В 2022-2024 годах под видом обмена валюты часть наличной валюты ввозилась в банки в обход таможни.





