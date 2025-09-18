Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR


18.09.2025   10:52


В Карельском районе грузинского региона Шида-Картли совершено вооруженное нападение на автомобиль, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел близ офиса правящей партии "Грузинская мечта".

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека.


