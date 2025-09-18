В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR

18.09.2025 10:52





В Карельском районе грузинского региона Шида-Картли совершено вооруженное нападение на автомобиль, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).



Как сообщает грузинское бюро Report, инцидент произошел близ офиса правящей партии "Грузинская мечта".



По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.



Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





