В аэропорту Батуми сотрудники правоохранительных органов изъяли до 4 килограммов наркотиков


18.09.2025   11:22


В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления криминальной полиции МВД и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали иностранного гражданина 2001 года рождения А.О. по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе наркотических средств в особо крупном размере на территорию Грузии.

Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Сотрудники правоохранительных органов Батумского международного аэропорта в результате досмотра багажа обвиняемого изъяли наркотическое вещество «тетрагидроканнабинол» в особо крупном размере – до 4 килограммов, замаскированное под упаковку жидкого мыла.

Расследование ведется по пунктам «а» части 3 статьи 260 и «а» части 4 статьи 262 Уголовного кодекса.


