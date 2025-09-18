|
В Кахетии пять человек задержаны за наркопреступление
18.09.2025 11:26
В Кахетии сотрудники правоохранительных органов изъяли 1337 растений каннабиса, арестовано 5 человек.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кахетинского управления полиции МВД и Центрального управления криминальной полиции задержали 5 человек по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании группы растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере, пособничестве в совершении указанного преступления, а также в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических веществ.
Задержаны: Л.М., 1985 г.р., Д.М., 1989 г.р., Р.Ч., 2001 г.р.; Х.С., 2003 г.р., и З.Ч., 1978 г.р., ранее судимый.
Наказание за эти преступления составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые незаконно сажали, выращивали и культивировали наркосодержащее растение «каннабис» в одном из сел муниципалитета Сигнахи на сельскохозяйственном земельном участке, временно находящемся в их пользовании, а затем сушили растение «каннабис» в специально оборудованном складском помещении в жилом доме.
В результате обыска сельскохозяйственного земельного участка сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 1337 корней наркосодержащего растения «каннабис», а также особо крупное количество высушенной «марихуаны» и весы, предназначенные для упаковки «марихуаны».
Расследование ведется по статьям 260, 260-четверть, 25-265-прима и 265-прима Уголовного кодекса.
