В Кахетии пять человек задержаны за наркопреступление

18.09.2025 11:26





В Кахетии сотрудники правоохранительных органов изъяли 1337 растений каннабиса, арестовано 5 человек.



В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кахетинского управления полиции МВД и Центрального управления криминальной полиции задержали 5 человек по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании группы растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере, пособничестве в совершении указанного преступления, а также в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических веществ.



Задержаны: Л.М., 1985 г.р., Д.М., 1989 г.р., Р.Ч., 2001 г.р.; Х.С., 2003 г.р., и З.Ч., 1978 г.р., ранее судимый.



Наказание за эти преступления составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



В ходе расследования установлено, что обвиняемые незаконно сажали, выращивали и культивировали наркосодержащее растение «каннабис» в одном из сел муниципалитета Сигнахи на сельскохозяйственном земельном участке, временно находящемся в их пользовании, а затем сушили растение «каннабис» в специально оборудованном складском помещении в жилом доме.



В результате обыска сельскохозяйственного земельного участка сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 1337 корней наркосодержащего растения «каннабис», а также особо крупное количество высушенной «марихуаны» и весы, предназначенные для упаковки «марихуаны».



Расследование ведется по статьям 260, 260-четверть, 25-265-прима и 265-прима Уголовного кодекса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





