|
|
|
Задержан разыскиваемый за покушение на убийство с 2021 года
18.09.2025 11:34
Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, разыскиваемого за покушение на убийство с 2021 года.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции МВД задержали Д.М., 1992 года рождения, разыскиваемого за покушение на убийство.
26 апреля 2019 года в Тбилиси осуждённый нанёс М.Т., 1993 года рождения, ножевое ранение в грудь холодным оружием и скрылся с места преступления.
Решением Апелляционного суда Д.М. заочно приговорён к 8 годам лишения свободы.
Д.М. переведен в исправительное учреждение.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна