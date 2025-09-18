Задержан разыскиваемый за покушение на убийство с 2021 года

Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, разыскиваемого за покушение на убийство с 2021 года.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции МВД задержали Д.М., 1992 года рождения, разыскиваемого за покушение на убийство.



26 апреля 2019 года в Тбилиси осуждённый нанёс М.Т., 1993 года рождения, ножевое ранение в грудь холодным оружием и скрылся с места преступления.



Решением Апелляционного суда Д.М. заочно приговорён к 8 годам лишения свободы.



Д.М. переведен в исправительное учреждение.





