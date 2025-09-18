Глава МВД Грузии провел встречу с министром общественной безопасности КНР

18.09.2025 11:44





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе в рамках официального визита в Китай провёл встречу с министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Ван Сяохуном.



По информации Министерства внутренних дел, стороны обсудили существующее сотрудничество между правоохранительными ведомствами двух стран.



«Гека Геладзе и Ван Сяохун уделили особое внимание отраслевым реформам, текущим проектам, значению обмена информацией и опытом в рамках полицейского сотрудничества. Министр внутренних дел Грузии отметил, что грузинская сторона готова активно продолжать работу вместе с китайскими коллегами, чтобы существующие механизмы сотрудничества стали ещё более гибкими и эффективными. Стороны также выразили готовность осуществлять соответствующие мероприятия для обмена опытом и лучшими практиками между ведомствами. В завершение встречи Гека Геладзе поблагодарил китайского коллегу за сотрудничество и пригласил его с ответным визитом в Грузию», – говорится в информации Министерства внутренних дел.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





