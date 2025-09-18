Прокуратура предъявила обвинение Зурабу Звиадаури

Прокуратура Грузии предъявила обвинение по факту противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов олимпийскому чемпиону Звиаду Звиадаури.



По информации прокуратуры, в результате следствия, проведенного в МВД Грузии, было установлено, что обвиняемый незаконно приобрел, хранил и носил с собой револьвер „WEBLEY SCOTT LTD” калибра 9X29 мм (.38 Special ) конструкции №56577 и 6 заводских патронов к нему калибра 9X29.



«Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого 16 сентября 2025 года. Ему предъявлено обвинение по статье 236-й, части 3-я и 4-я (Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), за что в виде наказания предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы.



В установленные законом сроки прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,- говорится в заявлении прокуратуры.





