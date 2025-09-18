Георгию Канделаки и задержанным вместе с ним лицам предъявлено обвинение

Прокуратура Грузии предъявила обвинение по фактам выпуска и хранения товара без акцизной марки, производства товара при незаконном использовании чужой торговой марки и фирменного названия 7 лицам, среди которых и бывший боксер Георгий Канделаки. В отношении всех 7 задержанных прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



«Следствием, проведенным Следственной службой Минфина Грузии, было установлено, что с 2022 года, обвиняемые, с целью незаконного получения финансовой выгоды, сформировали организованную преступную группу.



Умысел группы заключался в изготовлении и хранении подлежащей акцизу алкогольной продукции в особо крупных размерах и получении материальной выгоды после её последующей реализации.



На взятом в аренду земельном участке в городе Гори обвиняемые создали инфраструктуру, завезли полное техническое оборудование, которые использовали для совершения преступления, там же они систематически изготавливали и хранили алкогольную продукцию – виски и водку, подлежащие обязательному акцизу, без акцизной марки, с целью её последующей реализации.



Для упрощения реализации изготовленной продукции и получения большей прибыли члены группы использовали название различных известные брендов и их товарные знаки.



16 сентября 2025 года по адресу основной преступной деятельности обвиняемых было обнаружено до 75 000 бутылок алкогольных напитков, предполагаемая стоимость которых превышает несколько миллионов лари.



Обвинение членам организованной группы предъявлено по статье 200-й, части 3 и 4 (выпуск и хранение подлежащего маркированию подакцизного товара без акцизной марки в особо крупных размерах), а также статье 196-й, часть 3-я Уголовного кодекса Грузии (производство товара в особо крупном размере при незаконном использовании чужого товарного знака и зарегистрированного фирменного названия), за что в виде наказания предусматрено от 7 до 10 лет лишения свободы,»- говорится в заявлении прокуратуры





