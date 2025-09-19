В Грузию пытались ввезти до 4 кг наркотиков под видом тайского мыла

В Батумском международном аэропорту пресекли попытку ввоза почти 4 кг наркотиков под видом жидкого мыла. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Четыре бутылки с тетрагидроканнабинолом – основным психоактивным ингредиентом марихуаны – нашли в багаже 24-летней иностранки. В ведомстве не уточняют, из какой страны она прибыла и подданной какого государства является. На упаковках с мылом есть надписи на тайском.



После задержания прокуратура предъявила ей обвинения в незаконном приобретении и хранение, а также ввозе в Грузию наркотических средств в особо крупном размере (пункт «а» части 3 статьи 260 и пункт «а» части 4 статьи 262 УК Грузии). Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



Прокуратура обратилась к суду с ходатайством об избрании для обвиняемой меры пресечения в виде заключения.





