|
|
|
В Центре начальной боевой подготовки состоялась церемония принятия присяги новобранцами
20.09.2025 12:26
Состоялась церемония принятия присяги новобранцами, посвященная 12-летию Центра начальной боевой подготовки имени Зазы Перадзе. Об этом сообщило министерство обороны Грузии.
По данным ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Заза Чхаидзе, руководство Центра начальной боевой подготовки и члены семей новобранцев.
Заместитель командующего Силами обороны поздравил новобранцев с принятием военной присяги, а личный состав – с юбилеем Центра. Он пожелал военнослужащим достойной службы на благо страны и рассказал о важной роли начальной боевой подготовки. Перед военнослужащими выступил начальник Центра начальной боевой подготовки полковник Закария Каландадзе.
В связи с юбилеем личный состав Центра был награжден медалями различных степеней, памятными подарками, почетными грамотами и сертификатами за службу в системе министерства обороны.
Перед принятием присяги призывники прошли двухмесячный курс специальной начальной боевой подготовки. Службу по контракту они будут проходить в различных подразделениях Сил обороны», – говорится в сообщении Минобороны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна