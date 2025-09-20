В Центре начальной боевой подготовки состоялась церемония принятия присяги новобранцами

Состоялась церемония принятия присяги новобранцами, посвященная 12-летию Центра начальной боевой подготовки имени Зазы Перадзе. Об этом сообщило министерство обороны Грузии.



По данным ведомства, в мероприятии приняли участие заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Заза Чхаидзе, руководство Центра начальной боевой подготовки и члены семей новобранцев.



Заместитель командующего Силами обороны поздравил новобранцев с принятием военной присяги, а личный состав – с юбилеем Центра. Он пожелал военнослужащим достойной службы на благо страны и рассказал о важной роли начальной боевой подготовки. Перед военнослужащими выступил начальник Центра начальной боевой подготовки полковник Закария Каландадзе.



В связи с юбилеем личный состав Центра был награжден медалями различных степеней, памятными подарками, почетными грамотами и сертификатами за службу в системе министерства обороны.



Перед принятием присяги призывники прошли двухмесячный курс специальной начальной боевой подготовки. Службу по контракту они будут проходить в различных подразделениях Сил обороны», – говорится в сообщении Минобороны.







