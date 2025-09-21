|
Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и наркотики в особо крупном размере
21.09.2025 12:49
Правоохранители изъяли огнестрельное оружие и наркотики в особо крупном размере – задержаны 2 лица. Информацию об этом распространяет МВД.
В частности, в результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в незаконном посеве, выращивании, культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере, группой, приобретении и хранении наркотических веществ в крупном размере, пособничестве реализации группой, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержаны 2 лица – Т.Т., 2004 года рождения, и ранее судимый А.Б., 1996 года рождения.
Преступления караются лишением свободы на срок до 12 лет.
«Правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли в ходе личного обыска обвиняемых, обыска автомобилей и жилья, а также размещенные ими в различных местах, наркотическое средство, расфасованное в 10 пакетов, содержащие наркотическое вещество 15 кустов растения «конопля», 2 пистолета, обойму и 14 патронов.
В результате следственных действий изъяты также материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств: клейкая лента, закрывающиеся полиэтиленовые пакеты и электронные весы. Следствие ведется по статьям 260, 260-кварта, 265 и 236 УК », — говорится в информации.
