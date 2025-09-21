Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм в Афганистане

21.09.2025 12:53





Президент США Дональд Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную в Афганистане.



Журналист спросил Трампа, собирается ли он отправить военных для возвращения базы Баграм.



«Сейчас мы ведём переговоры с Афганистаном и хотим вернуться туда как можно скорее. А если они не вернут, вы узнаете, что я сделаю», — заявил Трамп.



Ранее президент США написал в социальной сети, что Афганистан должен вернуть эту базу Америке.



«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм Соединённым Штатам, тому, кто её построил, произойдёт нечто очень плохое», — написал Трамп.





