Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм в Афганистане
21.09.2025 12:53
Президент США Дональд Трамп хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную в Афганистане.
Журналист спросил Трампа, собирается ли он отправить военных для возвращения базы Баграм.
«Сейчас мы ведём переговоры с Афганистаном и хотим вернуться туда как можно скорее. А если они не вернут, вы узнаете, что я сделаю», — заявил Трамп.
Ранее президент США написал в социальной сети, что Афганистан должен вернуть эту базу Америке.
«Если Афганистан не вернёт авиабазу Баграм Соединённым Штатам, тому, кто её построил, произойдёт нечто очень плохое», — написал Трамп.
