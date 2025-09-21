В Аджарии разоблачили организованную мошенническую группу

Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии МВД в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой в составе четырёх лиц: Н.М., 1982 года рождения, А.Ц., 1997 года рождения, Г.З., 2002 года рождения, и А.И., 1982 года рождения.



«Следствием установлено, что обвиняемые с целью незаконного получения крупной финансовой выгоды создали преступную группу и распределили между собой конкретные роли. Задержанные в Батуми убеждали граждан, интересующихся займами под залог недвижимости, что они якобы имеют право обременять определённые объекты залогом и временно передавать их в пользование в обмен на кредит. После этого они обманным путём завладевали денежными средствами граждан.



В результате преступных действий обвиняемых пострадали 16 граждан. Сумма, присвоенная мошенническим способом, составила 461 306 лари.



Благодаря проведённым комплексным оперативным мероприятиям и следственным действиям, правоохранители выявили членов преступной группы и задержали их в качестве обвиняемых. Расследование ведётся по частям 3-й и 4-й статьи 180 УК Грузии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — говорится в информации МВД.





