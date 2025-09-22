|
В Тбилиси приговорили к 9,5 годам тюрьмы директора фирмы, укравшего $252 тыс. на госзаказе
22.09.2025 17:53
Тбилисский городской суд приговорил к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы директора фирмы «Металл +», присвоившего более 680 тыс. лари (более $252 тыс.) при выполнении госзаказа.
«Суд в полном объеме принял представленные прокуратурой доказательства и признал директора «Металл+» виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения», – сообщили в прокуратуре Грузии.
Дело касается обустройства туристической инфраструктуры в муниципалитете Сагареджо. Став победителем электронного тендера, «Металл+» получила из бюджета 893 522 лари. Однако стоимость проведенных ею работ оказалась в разы ниже. Национальное бюро судэкспертизы им. Левана Самхараули оценило их всего в 212 840 лари.
Следствие утверждает, что разницу присвоил директор фирмы.
Чтобы легализовать эти деньги он на подставных лиц приобрел квартиру и четыре автомобиля.
Суд обязал конфисковать имущество в пользу государства.
