В Грузии задержали предпринимателей, содержавших незаконные обменники

23.09.2025 13:24





Следственная служба Минфина Грузии задержала двух человек, содержавших незаконные пункты обмена валюты в нескольких городах страны.



«Следствие установило, что обвиняемые систематически осуществляли операции по обмену валюты на территории регионов Кахети и Квемо-Картли без соответствующих обязательных разрешений», – сообщили в ведомстве.



У обвиняемых изъяли крупное количество наличных: 4034 лари, 2617 долларов, 270 евро, 257 834 рубля и 87 301 драм.



Расследование начато по части 1 статьи 192 УК Грузии – «предпринимательская деятельность без регистрации, разрешения или лицензии». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.





