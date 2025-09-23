|
|
|
В Грузии задержали предпринимателей, содержавших незаконные обменники
23.09.2025 13:24
Следственная служба Минфина Грузии задержала двух человек, содержавших незаконные пункты обмена валюты в нескольких городах страны.
«Следствие установило, что обвиняемые систематически осуществляли операции по обмену валюты на территории регионов Кахети и Квемо-Картли без соответствующих обязательных разрешений», – сообщили в ведомстве.
У обвиняемых изъяли крупное количество наличных: 4034 лари, 2617 долларов, 270 евро, 257 834 рубля и 87 301 драм.
Расследование начато по части 1 статьи 192 УК Грузии – «предпринимательская деятельность без регистрации, разрешения или лицензии». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна