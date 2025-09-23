МВД Грузии приобретет служебных собак

23.09.2025 17:20





Министерство внутренних дел Грузии планирует приобрести у американской компании 15 служебных собак: пять для поиска следов человека и десять для обнаружения наркотических веществ. Сумма контракта составит 241 272 евро и помимо стоимости собак, включает в себя поставку необходимого оборудования и проведение десятидневного курса подготовки кинологов МВД Грузии специалистами американской компании.



Закупка будет осуществлена без проведения тендерных процедур. Министерство внутренних дел уже направило соответствующую заявку в Агентство по государственным закупкам для одобрения упрощенной процедуры закупки, мотивируя это необходимостью обеспечения бесперебойного выполнения запланированных мероприятий в ограниченные сроки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





