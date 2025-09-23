|
В Грузии приговорили к 13 годам тюрьмы члена террористической группировки ИГИЛ
23.09.2025 19:13
Тбилисский городской суд полностью принял представленные прокуратурой доказательства и признал гражданина Грузии виновным в участии в террористической организации иностранного государства и содействии террористической деятельности.
Доказательства, рассмотренные в суде, подтвердили, что в 2014 году обвиняемый выехал в Сирию, присоединился к террористической организации «Исламское государство» и активно участвовал в боевых действиях, проводимых этой организацией. Кроме того, он занимался пропагандой деятельности террористической организации. С его участием в интернете были распространены многочисленные фото- и видеоматериалы с символикой «Исламского государства» и призывами вступать в эту организацию.
Обвинение ему было предъявлено заочно по статье 328 Уголовного кодекса Грузии (участие в террористической организации иностранного государства и содействие террористической деятельности).
Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным по предъявленному обвинению и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
