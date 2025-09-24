|
Двое граждан Марокко задержаны за незаконное пересечение государственной границы Грузии
24.09.2025 11:51
В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел и Аджарской следственной службы Главного следственного управления того же ведомства граждане Марокко: Дж.К., 1991 года рождения, и М.А., 1984 года рождения, были задержаны по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии в составе группы.
Наказание за данное преступление составляет до 5 лет лишения свободы.
В ходе расследования установлено, что задержанные незаконно пересекли государственную границу Грузии в составе группы, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.
Оба задержаны в качестве подозреваемых.
Расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии в составе группы ведётся по статье 344 части 2 Уголовного кодекса.
