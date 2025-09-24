Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Двое граждан Марокко задержаны за незаконное пересечение государственной границы Грузии


24.09.2025   11:51


В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления пограничного контроля и координации Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел и Аджарской следственной службы Главного следственного управления того же ведомства граждане Марокко: Дж.К., 1991 года рождения, и М.А., 1984 года рождения, были задержаны по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии в составе группы.

Наказание за данное преступление составляет до 5 лет лишения свободы.

В ходе расследования установлено, что задержанные незаконно пересекли государственную границу Грузии в составе группы, минуя пограничный контрольно-пропускной пункт.

Оба задержаны в качестве подозреваемых.

Расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии в составе группы ведётся по статье 344 части 2 Уголовного кодекса.


