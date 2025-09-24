|
Один человек задержан по обвинению в причинении легкого вреда здоровью
24.09.2025 12:01
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, сотрудниками Главного управления полиции Ваке-Сабуртало Главного управления полиции Тбилиси МВД был задержан ранее судимый Д.Д., 1999 года рождения, по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Наказание за данное преступление составляет до 3 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что обвиняемый на почве взаимного спора нанес ранения холодным оружием Л.Д., 1997 года рождения, и скрылся с места преступления. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий Д.Д. был задержан по горячим следам, а орудие совершения преступления – нож – изъято в качестве вещественного доказательства.
Расследование ведется по статье 120 Уголовного кодекса.
