СГБ задержала директора ООО "B.P. TRANS", сотрудника этой же компании и трех сотрудников надзорной компании

В ходе совместных мероприятий Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Грузии и прокуратуры Грузии, на основании постановления суда, по факту мошеннического присвоения принадлежащих государству средств в размере 4 184 249 лари задержан директор ООО «B.P. TRANS» В.К., сотрудник компании И.Ч., а также трое сотрудников надзорной компании. Бывшему директору и 100%-му владельцу ООО «B.P. TRANS» Б.П., который в настоящее время скрывается, предъявлено обвинение заочно и он будет объявлен розыск.



Об этом сообщили на брифинге в СГБ Грузии.



По информации ведомства, дело касается крупного мошенничества и пособничества в мошенничестве, а именно присвоения путем обмана крупной суммы средств, принадлежащих Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии.



«По результатам проведённого расследования установлено, что с июня 2021 года по сентябрь 2022 года в процессе выполнения работ, предусмотренных электронным тендером, на участке автомобильной дороги Кутаиси–Алпана–Мамисонский перевал и на территории муниципалитета Они, при выполнении работ по укладке подпорного камня на отдельных участках, повреждённых стихийным бедствием, владелец 100% доли ООО «B.P. TRANS» Б.П., при содействии директора компании В.К., сотрудника И.Ч. и надзорных лиц по исполнению контракта Г.К., Р.Ф. и И.Г., посредством обмана присвоил 4 184 249 лари, принадлежащие Министерству регионального развития и инфраструктуры Грузии, нанеся государству крупный имущественный ущерб.



По данному преступлению ведётся расследование по 3-й части пункта «б» статьи 180 и 3-й части пункта «б» статьи 25 и 180 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.



Кроме того, в рамках данного дела ведутся интенсивные оперативно-розыскные мероприятия для выявления других возможных соучастников преступления и уточнения их правовой квалификации», — сообщили в ГСБ.



На брифинге также было заявлено, что Государственная служба безопасности продолжит непримиримую борьбу с коррупцией и информирование общества в этом направлении.



«Мы хотим сообщить обществу, что наша цель не в задержании людей, наша цель — гарантированное предотвращение коррупционных фактов. Соответственно, можем обратиться ко всем лицам, причастным к коррупционным сделкам: сотрудничество с расследованием в рамках закона будет серьёзным смягчающим обстоятельством для каждого из них», — отметили в СГБ.





