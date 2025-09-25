Мдинарадзе представил личному составу Департамента специальных операций нового руководителя департамента

Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе представил личному составу Департамента специальных операций нового руководителя департамента Зураба Цискаришвили.



Мамука Мдинарадзе вместе с заместителем Леваном Харабадзе и новым директором Департамента специальных операций Зурабом Цискаришвили ознакомился с инфраструктурой базы, осмотрел вооружение и боевую технику.



Глава Службы государственной безопасности выслушал потребности бойцов, пообещал им полную поддержку, поблагодарил за службу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.





