Мдинарадзе представил личному составу Департамента специальных операций нового руководителя департамента


25.09.2025   11:43


Глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе представил личному составу Департамента специальных операций нового руководителя департамента Зураба Цискаришвили.

Мамука Мдинарадзе вместе с заместителем Леваном Харабадзе и новым директором Департамента специальных операций Зурабом Цискаришвили ознакомился с инфраструктурой базы, осмотрел вооружение и боевую технику.

Глава Службы государственной безопасности выслушал потребности бойцов, пообещал им полную поддержку, поблагодарил за службу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.


